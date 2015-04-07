版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 01:07 BJT

标题新闻：EIA将今年美国原油日产量增长预估从70万桶下调至55万桶，明年预估从14万桶下调至8万桶

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐