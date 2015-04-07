金属期市：期镍大跌逾3%，因基金重新卖出

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* LME镍库存增加，接近纪录高位
* 目前镍价令多数中国含镍生铁生产商运作亏损
* 期铅触及两个半月高位，期锌触及约两个月来最高
路透伦敦4月7日 - 期镍周二大跌逾3%，因看空的投资者重新抛售镍，供应过剩和处于纪录高位的镍库存一直令期镍价格承压。
渣打银行分析师Nicholas Snowdon说，尽管镍价短期可能遭遇另一轮抛售，但长期下行趋势将不可持续，因中国市场非常活跃。
“在极短期内，如果空头的力量充足，镍价肯定会下跌，但下跌之势与基本面发展无关，仅是极短期的极端头寸调整，”他说。
“如果有什么，那就是过去几个月镍市数据开始有所好转。我们开始看到中国镍市供应变得越来越紧张。”
上周，对冲基金大举抛售，令镍价下跌至每吨12,310美元的约六年低位，但在复活节长周末前反弹。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周二扭转早盘涨至13,190美元的升势，大幅收低3.7%，报每吨12,550美元。
分析师称，目前镍价令多数中国含镍生铁生产商运作亏损，这最终将造成市场供应不足。
但这种情况尚未影响全球市场，全球镍库存仍接近纪录最高水平，周二LME镍库存增加。
在长周末后，市场恢复交易，包括铜在内的其他金属价格攀升，但买盘受到抑制，因持续担心中国需求增长放缓。
LME期铜 收高1.4%，报每吨6,065美元，上日收跌1.1%。
期锌 大涨1.2%，收报每吨2,153美元，此前触及2月16日来最高2,160美元。期铅 收高1.4%，报每吨1,906美元，此前触及1月21日来最高。
期铝 收涨0.1%，报1,784美元。期锡 收平在每吨16,750美元。(完)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日