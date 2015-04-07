版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 01:42 BJT

金属期市：期镍大跌逾3%，因基金重新卖出

* LME镍库存增加，接近纪录高位

* 目前镍价令多数中国含镍生铁生产商运作亏损

* 期铅触及两个半月高位，期锌触及约两个月来最高

路透伦敦4月7日 - 期镍周二大跌逾3%，因看空的投资者重新抛售镍，供应过剩和处于纪录高位的镍库存一直令期镍价格承压。

渣打银行分析师Nicholas Snowdon说，尽管镍价短期可能遭遇另一轮抛售，但长期下行趋势将不可持续，因中国市场非常活跃。

“在极短期内，如果空头的力量充足，镍价肯定会下跌，但下跌之势与基本面发展无关，仅是极短期的极端头寸调整，”他说。

“如果有什么，那就是过去几个月镍市数据开始有所好转。我们开始看到中国镍市供应变得越来越紧张。”

上周，对冲基金大举抛售，令镍价下跌至每吨12,310美元的约六年低位，但在复活节长周末前反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周二扭转早盘涨至13,190美元的升势，大幅收低3.7%，报每吨12,550美元。

分析师称，目前镍价令多数中国含镍生铁生产商运作亏损，这最终将造成市场供应不足。

但这种情况尚未影响全球市场，全球镍库存仍接近纪录最高水平，周二LME镍库存增加。

在长周末后，市场恢复交易，包括铜在内的其他金属价格攀升，但买盘受到抑制，因持续担心中国需求增长放缓。

LME期铜 收高1.4%，报每吨6,065美元，上日收跌1.1%。

期锌 大涨1.2%，收报每吨2,153美元，此前触及2月16日来最高2,160美元。期铅 收高1.4%，报每吨1,906美元，此前触及1月21日来最高。

期铝 收涨0.1%，报1,784美元。期锡 收平在每吨16,750美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐