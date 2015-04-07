南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元反弹

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因在周一交投清淡中上涨至逾一个月最高后，兰特回落。
在1527GMT，兰特兑美元 下跌0.45%，报11.8440兰特，周一收报11.7905。
兰特兑美元周一升至11.6950兰特，但当日成交非常清淡，包括南非投资者在内的多数市场人士因复活节假期放假。
“美元今日比昨日强得多，这是兰特微幅走低的真正原因，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer说。
美元兑一篮子主要货币反弹，因预计美国经济表现可能会好于预期，此前美元大跌，受弱于预期的美国非农就业数据拖累。(完)
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透悉尼/惠灵顿5月3日 - 新西兰元周三上扬，之前新西兰公布强劲就业报告，强化了未来数月该国央行利率稳定的前景；但澳元则下跌。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。