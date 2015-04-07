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债券 | 2015年 4月 8日 星期三 01:46 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元反弹

路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因在周一交投清淡中上涨至逾一个月最高后，兰特回落。

在1527GMT，兰特兑美元 下跌0.45%，报11.8440兰特，周一收报11.7905。

兰特兑美元周一升至11.6950兰特，但当日成交非常清淡，包括南非投资者在内的多数市场人士因复活节假期放假。

“美元今日比昨日强得多，这是兰特微幅走低的真正原因，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer说。

美元兑一篮子主要货币反弹，因预计美国经济表现可能会好于预期，此前美元大跌，受弱于预期的美国非农就业数据拖累。(完)
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