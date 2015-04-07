版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 03:06 BJT

纽约期市：原糖期货由跌转升，美元走强拖累阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦4月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上扬，由跌转升，因大量5月/7月合约展期和担心短期供应可能越来越紧张，而美元上涨拖累阿拉比卡咖啡期货从六周高位回落。

纽约可可期货结束四日连涨之势，美元指数 上涨，令可可承压。

交易商称，原糖期货由跌转升，因没有跟进卖盘。

5月原糖期货 收高0.23美分，或1.8%，收报每磅12.77美分。汤森路透初步数据显示，总成交量超过216,000口，较250日均值多逾一倍。

5月白糖期货 下滑0.60美元，或0.2%，收报每吨359.60美元。

交易商表示，美元上涨吸引大量阿拉比卡咖啡期货卖盘，令市场从周一触及的六周高位回落。

5月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.25美分，或2.9%，报每磅1.4195美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收高28美元，或1.6%，报每吨1,806美元。

纽约可可放量下跌，因美元上涨带来压力。

纽约5月可可期货 收低15美元或0.5%，收报每吨2,785美元，5月伦敦可可期货 涨3英镑或0.2%，报每吨1,942英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐