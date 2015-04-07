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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，因技术性卖盘和美元走强

路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连续第
二日下跌，交易商称，美元上涨带动技术性卖出，且美国整体天气良好。
    
    农业气象学家称，密西西比河三角洲、中南部和中西部南部降水，推
迟玉米早期播种，但也补充土壤水份。
    
    美元兑一篮子货币 劲升逾1%，使美元计价的商品在全球市场的
竞争力下降。
    
    玉米继续在几道主要移动均线遇阻，交投最活跃的CBOT-5月玉米<CK5
>收在20日、50日和100日移动均线之下。
    
    中国将在本周开始出售收储的玉米，比上年提早了一个月。

    5月玉米合约 下挫2美分，报3.83美元。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为177,062口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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