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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 03:54 BJT

纽约期市：期棉触及六周高位，因涨势吸引投机者入市

路透纽约4月7日 - 棉花期货周二上升至六周最高水平，因投资者资金涌入商品市场，近期棉花涨势和技术信号强劲吸引了投机者买入棉花。

近月ICE-5月期棉合约 上扬1.08美分，或1.7%，收报每磅66.42美分，盘中触及2月23日以来最高66.66美分。

周三是ICE期棉连续第三日上涨，为2月底来最长升势。上日5月期棉合约升穿200日移动均线，此为利多的技术信号，吸引新的投资者买入。

新的买盘，加上将空头头寸展期的交易商回补空头，扶助近月合约 较次月7月合约 升水。

交易商也等待美国农业部周四公布的月度供需报告。

交易商称，出口销售强劲，可能令美国农业部将2014-15作物年度美国棉花出口预估上调至1,070万出口包。2014-15作物年度将在7月结束。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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