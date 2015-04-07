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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 04:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.03%，Nasdaq指数小跌0.14%

路透纽约4月7日 - 美国股市周二微幅收低，尾盘由升转跌，因公用事业股下跌且盖过对企业并购消息的乐观情绪。

道琼工业指数 收跌5.43点，或0.03%，至17,875.42点；标准普尔500指数 下跌4.29点，或0.21%，至2,076.33点；Nasdaq指数 下滑7.08点，或0.14%，至4,910.23点。(完)
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