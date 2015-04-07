《全球汇市》美元上涨，因市场相信美国仍会率先升息

* 美元脱离非农就业报告公布后触及的低位，欧元兑美元回到1.09美元以下

* 美元兑日圆上涨至逾两周高位

* 澳元走高，因澳洲央行没有降息

路透纽约4月7日 - 美元周二收复失地，市场人士结束复活节假期后回到市场，且美元继续上涨的潜在趋势再次出现，尽管经济数据良莠不齐令美元留守在狭窄交投区间内。

澳洲央行没有降息令市场意外，澳元受到提振，澳元兑普涨的美元攀升。

美元涨势在3月放缓，因诸如上周公布的疲弱就业报告等经济数据令人失望，突显美国第一季经济成长疲弱。不过，预期美国经济将继续复苏，为美元提供支撑。

“从更长期和更广泛角度来看，美国经济应该仍然好于其他地区，美联储很可能较其他央行更早升息。美元强劲的题材并未变，美元(升势)只是稍竭，因为没有新的因素刺激美元升至新高，”加拿大丰业银行首席汇市策略师Camilla Sutton说。

美元兑欧元收复上周五疲弱的3月美国非农就业报告公布后录得的全部失地。在EBS交易平台 ，欧元兑美元 下挫1%，至1.08145美元的日内低位。

美元指数 劲升1.20%，至97.937日内高位。

美元连续第二日在尾盘上涨，交易商称成交清淡。

“可能他们(投资者)摆脱非农就业数据的影响，且考虑到更深层的因素。可能他们预计潜在因素良好，且认为这份就业报告所反应的情况不会继续，也不反应就业市场将进入一段逐步转弱的时期，”纽约梅隆银行全球汇市交易部联席主管Bill Samela说。

美元兑日圆 升至3月20日来最高120.45日圆，今日上涨0.77%。

澳元兑美元 上涨至0.7711美元的一周高位，在澳洲央行公布利率决定前报大约0.76美元，延续从周四触及六年低位0.7534美元的反弹之势。澳元稍后缩减升幅，最新报0.7636美元，升0.61%。