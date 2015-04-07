美国股市：微幅收低，美元上涨盖过对企业并购消息的乐观情绪

中国汇市：人民币早盘放量微升，关注晚间美联储利率政策声明
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 联邦快递出价收购TNT；Informatica将退市
* 加拿大将持有的通用汽车股份卖给高盛
* 道指小跌0.03%，标普500指数下滑0.2%，Nasdaq指数微跌0.1%
路透纽约4月7日 - 美国股市周二微幅收低，尾盘由升转跌，因美元上涨盖过对企业并购消息的乐观情绪。
标普公用事业指数 收低1.1%，对标普500指数的拖累最大。该板块周一领涨。
美元从近期跌势中反弹，在下午交易中升至日内高位。美元走强，令投资者重新忧虑美元升值将影响美国企业盈利。
“如果(美元)是逐步上升，应该不会对股市产生很大影响，因企业将有机会对冲其影响，但如果美元急速上涨，将会影响股市，”Wilmington Trust首席投资长Tony Roth说。
股市在周二大部份交易时间上涨，受企业并购消息提振。这反映企业认为市场有投资的价值。
联邦快递 劲升2.7%，报171.16美元，联邦快递提出以48亿美元收购荷兰包裹递送公司TNT Express 。
两年前，竞争监管机构不批准联合包裹(优比速,UPS)收购TNT。因联合包裹本身已拥有强大的欧洲业务网络，与联邦快递的情况不同。
道琼工业指数 收跌5.43点，或0.03%，至17,875.42点；标准普尔500指数 下跌4.29点，或0.21%，至2,076.33点；Nasdaq指数 下滑7.08点，或0.14%，至4,910.23点。
尽管美元上涨反映美国基本面稳健，但分析师担心汇率将拖累美国跨国企业盈利。美银美林周二将今年标普500指数成份股企业每股收益预估下调2美元，称因受到汇率拖累。
通用汽车 股价下挫2.5%，报35.73美元，是今日交投最活跃的股票之一，此前加拿大政府同意将持有的约7,340万股通用汽车股票出售给高盛 。
Viacom 下挫1.9%，报67.28美元，此前公司叫停200亿美元股票回购计划，因公司开始进行重组。推特 跳涨4%，报52.87美元，且触及六个月最高水平，此前巴伦周刊报导，推特聘请了顾问公司来抵御一项收购要约。
企业软件供应商Informatica Corp 大涨4.3%，报47.79美元，此前该公司表示，Permira Advisers和加拿大退休计划投资局(Canada Pension Plan Investment Board)将让其退市。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约57亿股，本月迄今日成交均值为63亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,699和1,352股，比率为1.26:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,457和1,267股，比率为1.15:1。
有9只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有68只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日
路透北京5月3日 - 中国央行公开市场逆回购昨日暂停一次后，周三恢复并录得单日净 投放，但未能改变银行间市场资金持紧局面，大行供给仍然稀少；交易员称，MLF（中期借 贷便利）意外未予续作，虽逆回购放量，但市场谨慎心态渐浓，且5月为传统财政缴款大月 ，短期资金面不容乐观。 华南一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是很紧呀，大行都不怎么出，最近一直都这 样，而且今天算上MLF的话，还是净回笼的。” 他并表示，由于5月是传统的缴款大月，且6月又面临半年末考核，所以预计未来两个月 资金面整体上不会有明显的改善；而且从央行姿态来看，为了配合金融去杠杆，央行只可能 进行局部的维稳，总体偏紧。 华东一银行交易员亦表示，“MLF没做有点意外，因为昨天有传（会做），不过早上看 到OMO放量，也基本猜到今天不会续了，只不过这样使得大家更谨慎了。” 中国央行公开市场昨日暂停一次后，今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，对 冲600亿元的到期规模后，单日净投放1,400亿元。不过今日还有2,300亿元的MLF到期，目前 未予