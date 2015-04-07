版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 33.09 +0.52 +1.60 853789

搜狐 54.51 +0.96 +1.79 379738

网易 112.00 +0.93 +0.84 815738

百度 203.87 +0.27 +0.13 2030297

台湾

台湾积体电路 23.39 -0.15 -0.64 2511293

联电 2.49 -0.02 -0.80 176007

日月光 7.13 -0.03 -0.42 127547

硅品精密 8.19 -0.02 -0.24 851226

和信超媒体 0.80 +0.00 +0.00 46949

友达 4.83 -0.24 -4.73 394105

中华电信 31.95 -0.29 -0.90 26394

台湾国际航电 45.88 -0.83 -1.78 1278892

香港

中国移动 66.67 +0.01 +0.02 151230

中国联通 17.00 +0.12 +0.71 75879

中国电信 67.89 +0.11 +0.16 11130

中芯国际 5.01 +0.03 +0.60 10291

电讯盈科 6.52 +0.04 +0.60 244

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 李爽 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐