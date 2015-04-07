日韩经济指标预测--4月8日-4月15日****

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +8.2% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 50.1 4月9日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 1.75% 1.75% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +2.5% 4月10日(五) 暂无重要经济数据。 4月13日当周 4月12日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -7.9% 进口物价(较上年同期) -- -17.8% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- -1.7% (较上年同期) -- +1.9% 4月13日(一) 暂无重要数据公布 4月14日(二) 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% 4月15日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 -- -4.2% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差84 0430 日本工业生产 2月修正值 -- -3.4% 产能利用率(较前月) -- +3.6% (完)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日