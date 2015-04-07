更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因市场相信美国仍会率先升息

(新增文末收盘表格)

* 美元脱离非农就业报告公布后触及的低位，欧元兑美元回到1.09美元以下

* 美元兑日圆上涨至逾两周高位

* 澳元走高，因澳洲央行没有降息

路透纽约4月7日 - 美元周二收复失地，市场人士结束复活节假期后回到市场，且美元继续上涨的潜在趋势再次出现，尽管经济数据良莠不齐令美元留守在狭窄交投区间内。

澳洲央行没有降息令市场意外，澳元受到提振，澳元兑普涨的美元攀升。

美元涨势在3月放缓，因诸如上周公布的疲弱就业报告等经济数据令人失望，突显美国第一季经济成长疲弱。不过，预期美国经济将继续复苏，为美元提供支撑。

“从更长期和更广泛角度来看，美国经济应该仍然好于其他地区，美联储很可能较其他央行更早升息。美元强劲的题材并未变，美元(升势)只是稍竭，因为没有新的因素刺激美元升至新高，”加拿大丰业银行首席汇市策略师Camilla Sutton说。

美元兑欧元收复上周五疲弱的3月美国非农就业报告公布后录得的全部失地。在EBS交易平台 ，欧元兑美元 下挫1%，至1.08145美元的日内低位。

美元指数 劲升1.20%，至97.937日内高位。

美元连续第二日在尾盘上涨，交易商称成交清淡。

“可能他们(投资者)摆脱非农就业数据的影响，且考虑到更深层的因素。或许他们预计潜在因素良好，且认为这份就业报告所反映的情况不会继续，也不反映就业市场将进入一段逐步转弱的时期，”纽约梅隆银行全球汇市交易部联席主管Bill Samela说。

美元兑日圆 升至3月20日来最高120.45日圆，今日上涨0.77%。

澳元兑美元 上涨至0.7711美元的一周高位，在澳洲央行公布利率决定前报大约0.76美元，延续从周四触及六年低位0.7534美元的反弹之势。澳元稍后缩减升幅，最新报0.7636美元，升0.61%。

澳洲央行在政策声明中表示，澳元兑不断升值的美元过去一年明显贬值，不过兑一篮子货币的贬值幅度没有这么大。汇率恐有必要下跌，才能达成经济均衡成长。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0813 1.0921 -0.99 -10.61 1.2097

美元/日圆 120.26 119.52 +0.62 +0.48 119.68

欧元/日圆 130.03 130.51 -0.37 -10.18 144.77

美元/瑞郎 0.9659 0.9584 +0.78 -2.84 0.9941

英镑/美元 1.4805 1.4878 -0.49 -4.93 1.5573

美元/加元 1.2503 1.2477 +0.21 +7.62 1.1618

澳元/美元 0.7631 0.7589 +0.55 -6.57 0.8168

欧元/瑞郎 1.0444 1.0472 -0.27 -13.15 1.2026

欧元/英镑 0.7301 0.7341 -0.54 -5.85 0.7755

新西兰元/美元 0.7492 0.7539 -0.62 -3.91 0.7797

美元/挪威克朗 8.0786 7.9584 +1.51 +8.12 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7404 8.6905 +0.57 -3.31 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6768 8.5751 +1.19 +11.31 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3798 9.3667 +0.14 -0.94 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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