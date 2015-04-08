韩国数据：2月L货供额较上年同期增加8.6%，为三个月高点

路透首尔4月8日 - 韩国央行周三公布，韩国2月L货供额较上年同期 增加8.6%，1月为增加8.4%。 以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节： 3月 2月 1月 L货供额(较上年同期，%) -- +8.6 +8.4 M2货供额(较上年同期，%) -- +8.0 +8.0 银行对家庭贷款(万亿韩元) +4.0 +3.4 +0.4 --L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款 总额。 --M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票 据、央行债券和市政债券。 --银行对家庭贷款显示了当月的净变动。(完) (编译 孙茉莉; 审校 于春红)