韩国数据：2月L货供额较上年同期增加8.6%，为三个月高点

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透首尔4月8日 - 韩国央行周三公布，韩国2月L货供额较上年同期 增加8.6%，1月为增加8.4%。 以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节： 3月 2月 1月 L货供额(较上年同期，%) -- +8.6 +8.4 M2货供额(较上年同期，%) -- +8.0 +8.0 银行对家庭贷款(万亿韩元) +4.0 +3.4 +0.4 --L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款 总额。 --M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票 据、央行债券和市政债券。 --银行对家庭贷款显示了当月的净变动。(完) (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。