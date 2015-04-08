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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 11:04 BJT

韩国数据：2月L货供额较上年同期增加8.6%，为三个月高点

路透首尔4月8日 - 韩国央行周三公布，韩国2月L货供额较上年同期
增加8.6%，1月为增加8.4%。

    以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：
                               3月    2月   1月
    L货供额(较上年同期，%)      --   +8.6   +8.4
    M2货供额(较上年同期，%)     --   +8.0   +8.0
    银行对家庭贷款(万亿韩元)  +4.0   +3.4   +0.4

    --L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款 
总额。
    --M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票
 据、央行债券和市政债券。
    --银行对家庭贷款显示了当月的净变动。(完)
  
 (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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