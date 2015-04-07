重温稿-《焦点》日本央行料维持政策不变，仍为消费支出不振所苦

* 日本央行于4月7-8日召开会议，预料将在8日0330-0430GMT公布决议

* 日本央行料维持购买资产及货币政策不变

* 经济复苏陷于苦战，通胀目标看来难以达成

* 审议委员会将就是否调降CPI预估进行辩论

* 总裁黑田东彦将于0630GMT召开记者会

路透东京4月7日 - 消费支出表现令人失望，预料将让日本央行决策官员周三会议时提高警觉；该行实施超大规模刺激计画已有两年之久，然而至今仍未让经济脱离数十年来的停滞状态。

日本央行在周三结束的两日会议中，料将延续2013年推出的购买资产计画，在此同时为更为重要的4月30日会议奠定基础，届时该行将提出新的长期预估。

但包括九名成员的审议委员会料将开始研商，讨论该如何因应经济重新出现的疲软讯号，调整此前设定的乐观经济及通胀预估。

多位熟悉日本央行思维的消息人士表示，有鉴于薪资成长贫乏及家庭支出不振，日本央行可能在4月30日检讨过后，调降2016年3月止当前财政年度的核心消费者物价通胀率预估，目前预估为1.0%。

有分析师称，视乎通胀预期下调程度，日本央行可能将再次放松政策，或者调整其“在2015财年或前后”实现2%通胀目标的承诺，也许两者皆有。

“日本央行可能没有料到消费数据如此疲弱。第一季度的GDP数据将十分晦暗，”第一生命经济研究所首席分析师新家义贵(Yoshiki Shinke)表示。

“日本央行近期(包括4月)采取行动的可能性，比一个月之前有所上升，”他说。

随着油价挫跌使通胀率进一步远离目标，很多市场参与者预期日本央行将在今年某个时候放松政策，形式也许是加大购买公债和高风险资产的规模，但预期4月采取行动的人只占少数。

不过因油价下滑和去年上调消费税导致经济意外衰退，令通胀率下滑，这迫使日央行在去年10月扩大刺激措施，并淡化两年期的时间表。

目前称日本通胀率将在当前财政年度左右触及2%。不过即便如此，最后期限仍是难以捉摸，因鉴于能源成本居于低点以及薪资增幅温和，今年大部分时间物价料持平甚至是下滑。

日本央行曾表示其将细细研判油价的影响，只要物价整体向上的大趋势不变，其就会按兵不动。

不过近期数据已引燃人们对经济回升力度的担忧。2月家庭支出重挫，产出下滑。在同工会的薪资谈判中大型企业虽提高了基本薪资，不过但平均增幅仍要逊于日本央行本来的预期。

日本央行迄今的表现都是一副大无畏的样子，且周三料仍会坚持，即经济将继续回升，通胀率在明年初将加快升向2%。

市场焦点集中在日央行总裁黑田东彦会后的记者会，找寻央行是否以及何时会扩大资产购买规模的任何线索。目前的购债措施已很庞大，已开始导致政府公债市场出现失真。(完)