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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 12:02 BJT

日本央行：维持货币政策不变，木内登英提议缩减刺激规模

央行审议委员木内登英就刺激计划的提议作出调整。他提议日本央行每年将基础货币目标及公债购买规模各扩大45万亿日圆。他的提议遭到多数委员的反对。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，解释这次政策决定。

日本央行自去年10月扩大刺激举措后至今一直按兵不动。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 于春红)
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