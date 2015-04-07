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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 07:33 BJT

美国经济：2月职位空缺升至14年高点，薪资增长或将承受上行压力

“这一数据与就业市场的其他评估相符，暗示经济衰退时期美国就业市场损失几乎完全恢复，”巴克莱驻纽约分析师esse Hurwitz称。

“我们预计就业市场将继续改善，但速度将比最近几个月更加温和。”

JOLTS数据显示，2月裁员速度放缓，裁员及解雇率从1月的1.2%降至1.1%。

2月辞职率从1月的2.0%降至1.9%，但仍远高于经济衰退期间触及的1.3%水准。美国联邦储备理事会(美联储/FED)把这一数据当作就业市场的信心指标。

摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver称，“这一乐观的JOLTS数据，再加上近期一周请领失业金数据和许多企业的就业情况调查，暗示就业市场状况应该比令人失望的3月非农就业报告显示的更好。”(完)

(编译 于春红/王丽鑫; 审校 许娜/李爽)
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