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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 07:14 BJT

英国经济：3月零售物价同比降2.1%，创有记录以来最大跌幅--BRC

食品价格下跌0.9%，降幅创纪录最大，前月为下滑0.4%。

BRC称，这对经济是好兆头，消费者信心强劲及价格下跌可能促使英国人购物。

2月CPI年增率降至零，为有史以来头一次 。分析师认为3月可能跌至负值。(完) (编译 于春红/王丽鑫；审校 徐文焰/杜明霞)
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