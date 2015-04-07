欧洲央行：量化宽松计划首月圆满完成资产购买目标

4月3日止当周的数据显示，公债购买量有所下降；不过分析师将其归因于复活节假期前债市流动性减少，而不是持续时间更长的债券短缺。

一些分析师曾表示担心，若符合欧洲央行购买标准的债券短缺，可能会有问题。

Brzeski指出，资产购买数据与乐观的融资环境和信心数据表现一致，后者表明QE在提振欧元区信心方面取得了成功。

但RBC分析师Timo del Carpio表示，目前还无法就QE计划的可持续性及其带来的好处得出确切结论。

“随着时间流逝，他们可能根据市场流动性状况而选择降低购债规模。不过在计划实施之初，他们似乎是马不停蹄地在工作，”他说。