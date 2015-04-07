欧洲央行：量化宽松计划首月圆满完成资产购买目标

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
4月3日止当周的数据显示，公债购买量有所下降；不过分析师将其归因于复活节假期前债市流动性减少，而不是持续时间更长的债券短缺。
一些分析师曾表示担心，若符合欧洲央行购买标准的债券短缺，可能会有问题。
Brzeski指出，资产购买数据与乐观的融资环境和信心数据表现一致，后者表明QE在提振欧元区信心方面取得了成功。
但RBC分析师Timo del Carpio表示，目前还无法就QE计划的可持续性及其带来的好处得出确切结论。
“随着时间流逝，他们可能根据市场流动性状况而选择降低购债规模。不过在计划实施之初，他们似乎是马不停蹄地在工作，”他说。
欧洲央行称，在QE实施的第四周购买了115亿欧元公债，较第三周的147亿欧元下降。自3月9日以来的总购债规模达到525.55亿欧元。(完)
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透悉尼/惠灵顿5月3日 - 新西兰元周三上扬，之前新西兰公布强劲就业报告，强化了未来数月该国央行利率稳定的前景；但澳元则下跌。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。