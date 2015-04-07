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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 07:27 BJT

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览

路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 微涨0.04%或0.40点，报1,006.26点。

中国股市：沪综指收升2.5%再创逾七年新高，银行板块受消息刺激领涨大盘

中国汇市：人民币收跌结束五连涨，节后购汇增多及美指急升打压

香港股市：逢假期休市。

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 微幅收跌0.02%，报53,729.16点。全球最大的铁矿石生产商淡水河谷跳涨，对大盘构成支撑。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1336/41，周一收报3.1214/23。交易商称，巴西经济和政治难题，比如与巴西国家石油公司(Petrobras)相关的腐败丑闻，在未来几天将继续令雷亚尔承压。

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南非股市：收高，跟随主要海外市场走势。指标Top-40绩优股指数 上涨0.8%报46,418点；综合指数 上升0.7%报52,595点。。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元反弹

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印度股市：收平盘，金属和采矿类股尾盘大涨帮助大盘收复稍早跌幅。指标BSE指数 收高0.04%，报28,516.59点，NSE指数 收平，报8,660.30点。

印度汇市：卢比兑美元略微收低，报62.25/26，周一收报62.18/19，跟随亚洲地区货币跌势。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.02%，报971.240点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.9%，报531.81点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.83%至55.026卢布；卢布兑欧元 升1.74%至59.539卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
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