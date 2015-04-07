金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微涨0.04%或0.40点，报1,006.26点。
中国股市：沪综指收升2.5%再创逾七年新高，银行板块受消息刺激领涨大盘
中国汇市：人民币收跌结束五连涨，节后购汇增多及美指急升打压
香港股市：逢假期休市。
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 微幅收跌0.02%，报53,729.16点。全球最大的铁矿石生产商淡水河谷跳涨，对大盘构成支撑。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1336/41，周一收报3.1214/23。交易商称，巴西经济和政治难题，比如与巴西国家石油公司(Petrobras)相关的腐败丑闻，在未来几天将继续令雷亚尔承压。
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南非股市：收高，跟随主要海外市场走势。指标Top-40绩优股指数 上涨0.8%报46,418点；综合指数 上升0.7%报52,595点。。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元反弹
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印度股市：收平盘，金属和采矿类股尾盘大涨帮助大盘收复稍早跌幅。指标BSE指数 收高0.04%，报28,516.59点，NSE指数 收平，报8,660.30点。
印度汇市：卢比兑美元略微收低，报62.25/26，周一收报62.18/19，跟随亚洲地区货币跌势。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.02%，报971.240点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.9%，报531.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.83%至55.026卢布；卢布兑欧元 升1.74%至59.539卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日