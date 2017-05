《美国上市公司业绩公布日程表》--4月8日至4月15日

汤森路透4月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 4月 8日 AMC Q1 2015 美国铝业(Alcoa) 4月 8日 Q4 2014 Bed Bath & Beyond Inc 4月 9日 BMO Q4 2015 Constellation Brands Inc 4月 9日 11:00 Q2 2015 Walgreens Boots Alliance Inc 4月14日 AMC Q1 2015 CSX Corp 4月14日 BMO Q1 2015 Fastenal Co 4月14日 BMO Q1 2015 强生(Johnson & Johnson) 4月14日 11:00 Q1 2015 摩根大通 4月14日 AMC Q3 2015 Linear Technology Corp 4月14日 12:00 Q1 2015 富国银行(Wells Fargo) 4月15日 11:00 Q1 2015 美国银行(Bank of America) 4月15日 BMO Q1 2015 达美航空(Delta Air Line) 4月15日 AMC Q1 2015 Netflix Inc 4月15日 AMC Q1 2015 People's United Financial Inc 4月15日 BMO Q1 2015 PNC Financial Services Group Inc 4月15日 BMO Q1 2015 嘉信理财(Charles Schwab) 4月15日 AMC Q1 2015 SanDisk Corp 4月15日 BMO Q1 2015 U.S. Bancorp 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)