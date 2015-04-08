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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 08:01 BJT

澳洲经济指标总览--4月8日

经济指标                时段      最新值      前月(季)值   下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   5月5日
 商品及服务收支(亿澳元)                    2月        逆差12.56   逆差10.03         
     出口(较前月)                                           +1%         +1%         
     进口(较前月)                                           +2%         +3%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             5月6日
       (较前月)                            2月            +0.7%       +0.5%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            4月16日
 就业人口(较前月变动,万人)                 2月            +1.56       -1.46         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +1.03       -3.09         
 失业率                                                    6.3%        6.4%         
 就业参与率                                               64.6%       64.7%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                             4月22日
 总体CPI(较前季)                          第四季          +0.2%       +0.5%         
     (较上年同期)                                         +1.7%       +2.3%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.7%       +0.4%         
     (较上年同期)                                         +2.2%       +2.5%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.7%       +0.6%         
     (较上年同期)                                         +2.3%       +2.6%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                                4月30日
 进口物价(较前季)                         第四季          +0.9%       -0.8%         
 出口物价(较前季)                                          持平       -3.9%         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               6月2日
 经常帐收支                               第四季         赤字96     赤字121         
 商品与服务贸易收支                                    逆差24.3   逆差38.99         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            6月3日
     (较前季)                             第四季          +0.5%       +0.4%  
     (较上年同期)                                         +2.5%       +2.7%  
 (完)
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