美国与加拿大经济指标预测--4月8日-4月15日****

中国汇市：人民币早盘放量微升，关注晚间美联储利率政策声明
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月6日当周
4月8日(三)
暂无重要经济数据公布。
4月9日(四)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +5.0% -12.9%
1230 加拿大新屋价格指数 2月 持平 -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月4日当周 28.5 26.8
四周均值(万人) -- 28.55
续请失业金人数(万人) 3月28日当周 235.6 232.5
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
趸售销售(较前月) +0.1% -3.3%
4月10日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 17.5 15.63
1230 加拿大就业人口变动(万人) 3月 持平 减少0.1
失业率 6.8% 6.8%
1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.3% +0.4%
出口物价(较前月) -0.2% -0.1%
1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字430 赤字1,920
4月13日当周
4月13日(一)
暂无重要经济数据公布。
4月14日(二)
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.5%
(较上年同期) -- -0.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.5%
(较上年同期) -- +1.0%
1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.9% -0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.1%
1300 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 98.00
1400 美国企业库存(较前月) 2月 +0.2% 持平
4月15日(三)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 5.90 6.90
1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -- -1.7%
1315 美国工业生产(较前月) 3月 持平 +0.1%
制造业产出(较前月) +0.1% -0.2%
产能利用率 78.7% 78.9%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 55 53
1400 加拿大央行利率决议 -- 0.75%
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 -- 净流入883
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出551 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 徐文焰)
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日
路透北京5月3日 - 中国央行公开市场逆回购昨日暂停一次后，周三恢复并录得单日净 投放，但未能改变银行间市场资金持紧局面，大行供给仍然稀少；交易员称，MLF（中期借 贷便利）意外未予续作，虽逆回购放量，但市场谨慎心态渐浓，且5月为传统财政缴款大月 ，短期资金面不容乐观。 华南一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是很紧呀，大行都不怎么出，最近一直都这 样，而且今天算上MLF的话，还是净回笼的。” 他并表示，由于5月是传统的缴款大月，且6月又面临半年末考核，所以预计未来两个月 资金面整体上不会有明显的改善；而且从央行姿态来看，为了配合金融去杠杆，央行只可能 进行局部的维稳，总体偏紧。 华东一银行交易员亦表示，“MLF没做有点意外，因为昨天有传（会做），不过早上看 到OMO放量，也基本猜到今天不会续了，只不过这样使得大家更谨慎了。” 中国央行公开市场昨日暂停一次后，今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，对 冲600亿元的到期规模后，单日净投放1,400亿元。不过今日还有2,300亿元的MLF到期，目前 未予