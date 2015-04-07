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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 07:55 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月8日-4月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月6日当周

4月8日(三)

暂无重要经济数据公布。

4月9日(四)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +5.0% -12.9%

1230 加拿大新屋价格指数 2月 持平 -0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月4日当周 28.5 26.8

四周均值(万人) -- 28.55

续请失业金人数(万人) 3月28日当周 235.6 232.5

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%

趸售销售(较前月) +0.1% -3.3%

4月10日(五)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 17.5 15.63

1230 加拿大就业人口变动(万人) 3月 持平 减少0.1

失业率 6.8% 6.8%

1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.3% +0.4%

出口物价(较前月) -0.2% -0.1%

1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字430 赤字1,920

4月13日当周

4月13日(一)

暂无重要经济数据公布。

4月14日(二)

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.5%

(较上年同期) -- -0.6%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.5%

(较上年同期) -- +1.0%

1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.9% -0.6%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.1%

1300 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 98.00

1400 美国企业库存(较前月) 2月 +0.2% 持平

4月15日(三)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 5.90 6.90

1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -- -1.7%

1315 美国工业生产(较前月) 3月 持平 +0.1%

制造业产出(较前月) +0.1% -0.2%

产能利用率 78.7% 78.9%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 55 53

1400 加拿大央行利率决议 -- 0.75%

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 -- 净流入883

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出551 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 徐文焰)
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