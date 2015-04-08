中国保险：保监会规范险企关联交易，对关联方投资不超总资产三成

路透上海4月8日 - 中国保监会网站周二发布规范保险企业资金运用关联交易的相关通知，要求保险公司对关联方的全部投资余额，合计不得超过保险公司上季末总资产的30%，并不得超过上季末净资产。

同时，在保险公司投资未上市权益类资产、不动产类资产、其他金融资产的账面余额中，对关联方的投资金额分别不得超过该类资产投资限额的50%；保险公司对关联方中单一法人主体的投资余额，合计不得超过保险公司上季末总资产的15%与该法人主体上季末总资产的5%二者孰高一项。

该通知所涉及的险企关联交易包括：在关联方办理银行存款（活期存款及在大型国有商业银行的存款除外）；投资关联方的股权、不动产及其他资产；投资关联方发行的金融产品或投资基础资产含关联方资产的金融产品等。

保险公司应当自通知下发之日起一个月内，对2013年至2015年一季度的关联交易情况进行系统梳理和排查，并向保监会上报关联交易总体报告及统计表。对关联交易超过规定比例的，不得新增此类关联交易。自二季度起，保险公司应于每季度结束后25日内向保监会报送关联交易季度报告。

对于保险公司股东利用关联交易严重损害保险公司利益的，保监会可以采取限制股东权利、责令改正、责令转让股权等监管措施。