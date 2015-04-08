国际油市：美国原油期货跌逾1美元，因沙特3月原油产量创纪录高位

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
欧纳密还表示，沙特准备好“推高”油价，但只有在石油输出国组织(OPEC)以外的国家共同参与的情况下才会采取行动。到目前为止这一条件尚未满足。
原油价格周二上扬，美国原油期货逼近2015年高点，得益于强劲的就业数据，且美国政府下调了国内原油生产增长预估，并上调全球石油需求增长预估。
2349GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油合约 下跌1.09美元报每桶52.88美元。该合约周二结算价上涨3.53%或1.84美元，至53.98美元。
美元指数 周二扬升1.22%，令油价承压。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/徐文焰；审校 李爽)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。