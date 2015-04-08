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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 08:05 BJT

国际油市：美国原油期货跌逾1美元，因沙特3月原油产量创纪录高位

欧纳密还表示，沙特准备好“推高”油价，但只有在石油输出国组织(OPEC)以外的国家共同参与的情况下才会采取行动。到目前为止这一条件尚未满足。

原油价格周二上扬，美国原油期货逼近2015年高点，得益于强劲的就业数据，且美国政府下调了国内原油生产增长预估，并上调全球石油需求增长预估。

2349GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油合约 下跌1.09美元报每桶52.88美元。该合约周二结算价上涨3.53%或1.84美元，至53.98美元。

美元指数 周二扬升1.22%，令油价承压。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/徐文焰；审校 李爽)
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