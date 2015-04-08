《独家新闻》俄油库页岛液化天然气项目可能至少推迟两年--消息

俄油一名消息来源指出，上述LNG工厂将最可能“推迟三至五年，因缺乏资金且燃料价格低落。”这名消息人士因未获授权对媒体发言而不愿具名。

另一名消息人士称可能推迟两年。

“这不让人意外。”该消息人士说。“2018年从未被视为最后的期限。发生的这一切--液化天然气(LNG)价格下滑，需求减少，经济危机--都证实了上述看法。”

俄油一名发言人士表示，该项目的时间表不变：“俄油未修正这项远东LNG项目的实施期限。