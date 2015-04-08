《独家新闻》俄油库页岛液化天然气项目可能至少推迟两年--消息

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
俄油一名消息来源指出，上述LNG工厂将最可能“推迟三至五年，因缺乏资金且燃料价格低落。”这名消息人士因未获授权对媒体发言而不愿具名。
另一名消息人士称可能推迟两年。
“这不让人意外。”该消息人士说。“2018年从未被视为最后的期限。发生的这一切--液化天然气(LNG)价格下滑，需求减少，经济危机--都证实了上述看法。”
俄油一名发言人士表示，该项目的时间表不变：“俄油未修正这项远东LNG项目的实施期限。
艾克森的莫斯科办公室拒绝置评。艾克森位于德州总部一名发言人亦不愿评论。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 张涛)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。