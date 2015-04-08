《中国报摘》--中国证券报4月8日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
* 头版头条:
--中国港股市场近期持续活跃，整体成交量明显放大同时，还频频涌现飙涨个股。分析认为，港股基本面因素较此前并未出现重大变化，但近期政策方面的利好带来新的购买力，刺激投资者入市。相比A股，港股市场估值较低，存在补涨空间，短期上涨行情有望延续。
* 其他:
--保监会发布《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》明确，对关联方全部投资余额合计不得超过上季末总资产30%。
--深交所日前发布《关于推行交易日早间及非交易日信息直通披露制度的通知》，将在中国证券市场首次实行早间信息披露制度。
--中国期货业协会近日正式发布了《期货公司次级债管理规则》，明确了期货公司发行次级债券和次级债务的借入和发行机制，以及次级债发行的监管问题；次级债作为资本补充的方式，更加灵活和快速，能够达到快速补充期货公司资本的目的。
--深圳市金融办会同深圳证监局等部门发布《关于利用资本市场促进深圳产业转型升级的指导意见》，旨在更好地利用资本市场功能，进一步深化产业转型升级成效，加大对“大众创业、万众创新”的支持力度。
--豫园商城 公告称，拟投资参股设立广州复星云通小额贷款有限责任公司。该公司为互联网特色小额贷款公司，注册资本为20,000万元，公司出资3,200万元，占注册资本的16%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。