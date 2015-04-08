《中国报摘》--中国证券报4月8日

* 头版头条:

--中国港股市场近期持续活跃，整体成交量明显放大同时，还频频涌现飙涨个股。分析认为，港股基本面因素较此前并未出现重大变化，但近期政策方面的利好带来新的购买力，刺激投资者入市。相比A股，港股市场估值较低，存在补涨空间，短期上涨行情有望延续。

* 其他:

--保监会发布《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》明确，对关联方全部投资余额合计不得超过上季末总资产30%。

--深交所日前发布《关于推行交易日早间及非交易日信息直通披露制度的通知》，将在中国证券市场首次实行早间信息披露制度。

--中国期货业协会近日正式发布了《期货公司次级债管理规则》，明确了期货公司发行次级债券和次级债务的借入和发行机制，以及次级债发行的监管问题；次级债作为资本补充的方式，更加灵活和快速，能够达到快速补充期货公司资本的目的。

--深圳市金融办会同深圳证监局等部门发布《关于利用资本市场促进深圳产业转型升级的指导意见》，旨在更好地利用资本市场功能，进一步深化产业转型升级成效，加大对“大众创业、万众创新”的支持力度。