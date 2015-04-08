《新兴市场重要经济事件预告》--4月8日-4月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月8日(三)

新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利亦参加该活动。

布达佩斯--匈牙利央行公布3月政策会议的会议记录(1200)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

4月9日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德概述全球经济状况(1430)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。

墨西哥城--墨西哥央行公布3月政策会议的会议记录(1400)。

利马--秘鲁央行举行议息会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

4月10日(五)

伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)举行企业管理论坛。

4月13日(一)

暂无重要经济事件预告。

4月14日(二)

坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会议(至4月15日)。

拉巴特--摩洛哥央行举行货币与金融委员会会议。

4月15日(三)

华盛顿--亚洲开发银行经济学家Abhijit Sen Gupta和土耳其央行副总裁Turalay Kenc在主题为“新思维与新G20”的会议上发言(1415)。

温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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