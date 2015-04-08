《新兴市场重要经济事件预告》--4月8日-4月15日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月8日(三)
新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利亦参加该活动。
布达佩斯--匈牙利央行公布3月政策会议的会议记录(1200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
4月9日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德概述全球经济状况(1430)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。
墨西哥城--墨西哥央行公布3月政策会议的会议记录(1400)。
利马--秘鲁央行举行议息会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
4月10日(五)
伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)举行企业管理论坛。
4月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
4月14日(二)
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会议(至4月15日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币与金融委员会会议。
4月15日(三)
华盛顿--亚洲开发银行经济学家Abhijit Sen Gupta和土耳其央行副总裁Turalay Kenc在主题为“新思维与新G20”的会议上发言(1415)。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。