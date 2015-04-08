《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月8日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
*工商时报：
--大陆福建古雷园区内腾龙芳烃PX(对二甲苯)厂6日晚间惊传爆炸；由于爆炸规模不小，不仅导致腾龙芳烃PX厂停工，激励昨日PX现货报价强势弹升30-50美元，每吨价格860-880美元、涨幅近5%；PTA报价虽持平，但大陆PTA期货报价却趁势大幅开高、直奔涨停。
--大陆全民疯股市，上证综合指数昨日再劲扬近百点，指数直逼4,000点大关，带动与陆股连动的台股ETF全面大涨，有四档收盘创历史新高，另作空的上证反则创上市来新低。
--针对加入亚洲基础建设投资银行(AIIB)，行政院长毛治国说，我方底线有二，一是至少应使用中华台北(Chinese Taipei)、二是加入后应与其他会员国享受相同权利，若有违这两项底线、或被要求采香港模式，我们将不会参加，预计最快本月15日就会有结果。
*经济日报：
--兆丰金控 董事长蔡友才昨日指出，美元独强的时间已有一年，不可能一直独强下去，他研判美国升息时间最快要等到下半年，美元近日拉回整理，应是反映此一可能的演变。
--行政院公共工程委员会主委许俊逸表示，未来一旦获准参加亚投行，一定会派驻常设团队，帮厂商开拓商机。工程会去年起已开始推动工程服务业全球化，除了积极派人到目标市场蹲点收集资料外，也会协助业者筹组联盟。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 黄凯)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。