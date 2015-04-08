《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月8日

*工商时报：

--大陆福建古雷园区内腾龙芳烃PX(对二甲苯)厂6日晚间惊传爆炸；由于爆炸规模不小，不仅导致腾龙芳烃PX厂停工，激励昨日PX现货报价强势弹升30-50美元，每吨价格860-880美元、涨幅近5%；PTA报价虽持平，但大陆PTA期货报价却趁势大幅开高、直奔涨停。

--大陆全民疯股市，上证综合指数昨日再劲扬近百点，指数直逼4,000点大关，带动与陆股连动的台股ETF全面大涨，有四档收盘创历史新高，另作空的上证反则创上市来新低。

--针对加入亚洲基础建设投资银行(AIIB)，行政院长毛治国说，我方底线有二，一是至少应使用中华台北(Chinese Taipei)、二是加入后应与其他会员国享受相同权利，若有违这两项底线、或被要求采香港模式，我们将不会参加，预计最快本月15日就会有结果。

*经济日报：

--兆丰金控 董事长蔡友才昨日指出，美元独强的时间已有一年，不可能一直独强下去，他研判美国升息时间最快要等到下半年，美元近日拉回整理，应是反映此一可能的演变。

--行政院公共工程委员会主委许俊逸表示，未来一旦获准参加亚投行，一定会派驻常设团队，帮厂商开拓商机。工程会去年起已开始推动工程服务业全球化，除了积极派人到目标市场蹲点收集资料外，也会协助业者筹组联盟。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。