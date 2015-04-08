《台湾重要政经日程》--4月8日

=====================今日重要政经消息============================== 4/8(三) --0830 主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。 --1600 财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。 ===================================================================== 4/10(五) --12:30 央行代财政部标售104/7期公债目标300亿台币，天期为20年期，4月15日(周三)发行。 --12:30 央行代财政部标售财104-5期国库券，金额预定250亿台币，364天期，4月13日(周一)发行。 --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额200亿台币。 4/24(五) --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 ------------------------------------------------------------------ 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)