《台湾重要政经日程》--4月8日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
=====================今日重要政经消息============================== 4/8(三) --0830 主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。 --1600 财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。 ===================================================================== 4/10(五) --12:30 央行代财政部标售104/7期公债目标300亿台币，天期为20年期，4月15日(周三)发行。 --12:30 央行代财政部标售财104-5期国库券，金额预定250亿台币，364天期，4月13日(周一)发行。 --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额200亿台币。 4/24(五) --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 ------------------------------------------------------------------ 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。