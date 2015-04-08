《中国债券市场每日交易备忘》--4月8日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部今年第五期记账式附息国债 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周三(8日)10:35-11:35 --受访人数: 9位(银行、券商) --预测区间: 3.59%-3.65% --预测均值: 3.61%(按各家机构预测值平均) --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国财政部周二发布通知，明确地方政府专项债券发行相关细节。与地方政府一般债 券相比，期限上增加了两年期品种，具体包括一年、两年、三年、五年、七年和10年；发行 方式方面，则采取了与一般债券相同的自发自还模式。 --继中国江苏省之后，安徽省周二公告组建地方政府债券承销团。是次组建的承销团面 向2015-2017年该省全部政府债券，成员目标数量不超过30家。通知同时称，今年安徽省第 一批一般债券发行规模为258亿元人民币。 --中国保监会网站周二发布规范保险企业资金运用关联交易的相关通知，要求保险公司 对关联方的全部投资余额，合计不得超过保险公司上季末总资产的30%，并不得超过上季末 净资产。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次