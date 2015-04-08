《香港报摘》--经济日报4月8日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
**头版头条**
--港股 去年9月突破25,000点关口后倒头急跌，事隔七个月，今再度挑战这个关口。提出A股有＂市梦率＂（price to dream）的交银国际研究部董事总经理洪灏认为，港股前景看俏，牛市条件已备，内地资金随时南下助港股破关，倘收市企稳26,000点，3万点可期。
**其他**
--一连五天复活节长假期，楼市出现＂一手旺，二手静＂局面。新盘贴二手价开售，成功抢客，五天累沽约830个单位，创13年新高；但10大屋苑二手却仅录21宗成交，按年急跌四成。
--腾讯 主席马化腾再有新投资，伙投资者入股前身为“太太口服液”的国内专业化综合性制药企业健康元 ，交易涉资12.21亿港元，成为第二大股东。
--五日长假过去，货币因素令本地客及旅客同时流失，内地客量受反水货活动阴霾影响，部分商户称生意跌一成，人流跌二至三成。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 刘雅丽；审校 梁慧仪/张喜良)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。