《香港报摘》--经济日报4月8日

**头版头条**

--港股 去年9月突破25,000点关口后倒头急跌，事隔七个月，今再度挑战这个关口。提出A股有＂市梦率＂（price to dream）的交银国际研究部董事总经理洪灏认为，港股前景看俏，牛市条件已备，内地资金随时南下助港股破关，倘收市企稳26,000点，3万点可期。

**其他**

--一连五天复活节长假期，楼市出现＂一手旺，二手静＂局面。新盘贴二手价开售，成功抢客，五天累沽约830个单位，创13年新高；但10大屋苑二手却仅录21宗成交，按年急跌四成。

--腾讯 主席马化腾再有新投资，伙投资者入股前身为“太太口服液”的国内专业化综合性制药企业健康元 ，交易涉资12.21亿港元，成为第二大股东。

--五日长假过去，货币因素令本地客及旅客同时流失，内地客量受反水货活动阴霾影响，部分商户称生意跌一成，人流跌二至三成。（完）

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