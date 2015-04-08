香港个股：阿里巴巴影业与阿里巴巴探讨注入媒体和娱乐资产，今天复牌

路透香港4月8日 - 阿里巴巴影业 周三公布，母公司阿里巴巴集团 拟就一项可能注资与公司进行初步探讨，当中涉及若干特定的媒体和娱乐资产，包括线上电影售票业务及一个为制作电影和其他媒体内容投资融资的平台。

阿里巴巴影业刊载于联交所的声明称，上述业务均自去年开始投入运营，同时阿里巴巴集团还在建议中表示，根据其初步分析，其认爲由于可能注资交易包含两项尚在早期开发阶段的业务，将很有可能构成上市规则项下的本公司的须予披露的交易。

公司此前已计划利用创新模式打造以需求为核心的娱乐体验。该新的战略方向要求整合娱乐内容的融资、制作、营销及发行，并进一步扩展公司的业务。

＂鉴于本公司作出的战略承诺，本公司的业绩将可能由于实施新战略而进行的额外投资而在一段时间内受到影响。＂阿里巴巴影业称，并指公司将通过整合娱乐模式持续投资用户体验，力求创造长期价值。

阿里巴巴集团已就可能注资，于昨天（7日）向阿里巴巴影业提交一项无法律约束力的附加解释和细节的进一步建议，以取代原来于3月25日提交的一项无法律约束力的建议。惟现阶段未有就注资厘定条款或时间表。

阿里巴巴影业股份自3月24日暂停股份买卖，停牌前收报2.86港元。公司股份将于今天恢复交易。

该公司去年底获中国著名女影星赵薇及其丈夫黄有龙按每股平均价1.6港元共斥资近31亿港元，买入阿里巴巴影业的9.18%已发行股本，成为公司第二大股东。 （完）

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