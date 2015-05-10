版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 10日 星期日 09:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.39 +0.29 +0.67 1298861

搜狐 67.94 -0.61 -0.89 384463

网易 129.23 +1.73 +1.36 573578

百度 193.54 -0.09 -0.05 2863836

台湾

台湾积体电路 24.55 +0.18 +0.74 2012148

联电 2.23 -0.06 -2.62 390872

日月光 7.05 -0.11 -1.54 184186

硅品精密 8.07 -0.09 -1.10 855944

和信超媒体 0.77 -0.02 -3.13 89037

友达 4.96 +0.00 +0.00 65910

中华电信 32.15 +0.06 +0.19 29344

台湾国际航电 45.94 +0.54 +1.18 827009

香港

中国移动 70.41 +0.41 +0.59 222371

中国联通 18.46 +0.44 +2.44 176905

中国电信 72.16 +1.96 +2.79 12798

中芯国际 5.37 +0.06 +1.13 22102

电讯盈科 6.83 +0.15 +2.32 505

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 郑茵 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐