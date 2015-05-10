《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 43.39 +0.29 +0.67 1298861
搜狐 67.94 -0.61 -0.89 384463
网易 129.23 +1.73 +1.36 573578
百度 193.54 -0.09 -0.05 2863836
台湾
台湾积体电路 24.55 +0.18 +0.74 2012148
联电 2.23 -0.06 -2.62 390872
日月光 7.05 -0.11 -1.54 184186
硅品精密 8.07 -0.09 -1.10 855944
和信超媒体 0.77 -0.02 -3.13 89037
友达 4.96 +0.00 +0.00 65910
中华电信 32.15 +0.06 +0.19 29344
台湾国际航电 45.94 +0.54 +1.18 827009
香港
中国移动 70.41 +0.41 +0.59 222371
中国联通 18.46 +0.44 +2.44 176905
中国电信 72.16 +1.96 +2.79 12798
中芯国际 5.37 +0.06 +1.13 22102
电讯盈科 6.83 +0.15 +2.32 505
(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。