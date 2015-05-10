日本个股：夏普计划使用资本金抹掉以前的亏损--消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月9日 - 一名消息人士周六表示，日本夏普 正在考虑利用资本金来消除账面上的累计亏损。这种会计操作可以使得这家亏损的电子厂商更早地恢复发放股息。
夏普计划周四宣布一项新的重整计划。另一位消息人士上月表示，夏普的主要往来银行将向其提供17亿美元援助款，同时夏普将裁员5,000人并剥离疲弱的智能手机显示器业务。
受重组计划的影响，预计夏普在截止于3月的财年录得逾2,000亿日圆(16.7亿美元)的亏损，高于前三年9,000亿日圆的累计亏损。
消息人士称，夏普计划动用其1,200亿日圆资本中的大多数来降低累计亏损，以便在实现获利的时候能够开始积累留存利润，并早日恢复派息。
消息人士称，这可能导致夏普的资本金下降到只有1亿日圆。此人未获复授权公开讨论此事。
夏普的一名发言人表示，尚未做出任何决定，媒体关于其降低资本水平的报导并不是基于公司的声明。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
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