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市场报道 | 2015年 5月 10日 星期日 10:33 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月5日持仓报告(表)

路透5月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月5日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(455,053口)

122,615 200,028 107,610 185,753 100,697 415,978 408,335 39,075 46,718

较4月28日变动(未平仓合约：增加12,509口)

-2,268 5,225 7,727 7,556 -814 13,015 12,138 -506 371

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.9 44.0 23.6 40.8 22.1 91.4 89.7 8.6 10.3

各类交易商数量(总计为414家)

134 135 125 103 89 310 297 (完)

(整理 张涛；审校 郑茵)

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