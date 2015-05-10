版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 10日 星期日 10:34 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月5日持仓报告(表)

路透5月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月5日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(197,716口)

98,029 38,220 13,698 69,088 135,757 180,815 187,675 16,901 10,041

较4月28日变动(未平仓合约：增加15,219口)

11,463 5,206 901 2,137 9,406 14,501 15,513 718 -294

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.6 19.3 6.9 34.9 68.7 91.5 94.9 8.5 5.1

各类交易商数量(总计为278家)

121 74 52 49 60 198 164 (完)

(整理 张涛；审校 郑茵)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐