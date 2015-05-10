CFTC报告：ICE棉花期货5月5日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透5月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月5日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(197,716口)
98,029 38,220 13,698 69,088 135,757 180,815 187,675 16,901 10,041
较4月28日变动(未平仓合约：增加15,219口)
11,463 5,206 901 2,137 9,406 14,501 15,513 718 -294
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
49.6 19.3 6.9 34.9 68.7 91.5 94.9 8.5 5.1
各类交易商数量(总计为278家)
121 74 52 49 60 198 164 (完)
(整理 张涛；审校 郑茵)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。