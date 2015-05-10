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货币新闻 | 2015年 5月 10日 星期日 10:34 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月5日持仓报告(表)

路透5月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(688,679口)

191,630 192,573 99,710 354,398 285,723 645,738 578,006 42,941 110,673

较4月28日变动(未平仓合约：减少4,132口)

5,096 2,155 -3,951 -721 -1,810 424 -3,606 -4,556 -526

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.8 28.0 14.5 51.5 41.5 93.8 83.9 6.2 16.1

各类交易商数量(总计为620家)

138 224 186 143 199 419 497 (完) (整理 张涛；审校 张涛)

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