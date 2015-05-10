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市场报道 | 2015年 5月 10日 星期日 10:35 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月5日持仓报告(表)

路透5月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,325,963口)

381,068 411,500 204,769 621,024 500,691 1206861 1116960 119,102 209,003

较4月28日变动(未平仓合约：增加6,136口)

12,920 43,727 -26,860 22,480 -3,478 8,540 13,389 -2,404 -7,253

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.7 31.0 15.4 46.8 37.8 91.0 84.2 9.0 15.8

各类交易商数量(总计为728家)

173 187 167 231 265 499 553 (完)

(整理 张涛；审校 郑茵)

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