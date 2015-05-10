版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 10日 星期日 10:35 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月5日持仓报告(表)

路透5月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月5日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(399,988口)

173,105 100,665 56,074 138,096 212,258 367,275 368,997 32,713 30,991

较4月28日变动(未平仓合约：减少3,587口)

-16,824 11,993 3,684 12,363 -20,347 -777 -4,670 -2,810 1,083

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.3 25.2 14.0 34.5 53.1 91.8 92.3 8.2 7.7

各类交易商数量(总计为299家)

132 91 78 53 46 221 187 (完)

(整理 张涛；审校 郑茵)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐