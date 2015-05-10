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市场报道 | 2015年 5月 10日 星期日 10:36 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月5日持仓报告(表)

路透5月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,750,082口)

530,764 205,058 542,540 597,211 925,721 1670515 1673319 79,567 76,763

较4月28日变动(未平仓合约：增加32,665口)

9,060 -1,802 1,258 22,624 30,517 32,942 29,973 -277 2,692

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.3 11.7 31.0 34.1 52.9 95.5 95.6 4.5 4.4

各类交易商数量(总计为363家)

129 106 154 87 100 299 299(完)

(整理 张涛；审校 郑茵)

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