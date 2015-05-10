版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 10日 星期日 10:32 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月5日持仓报告(表)

路透5月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年5月5日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(166,179口)

63,530 63,982 9,377 78,884 75,206 151,791 148,565 14,388 17,614

较4月28日变动(未平仓合约：增加11,732口)

13,025 -2,606 -155 -2,948 13,670 9,922 10,909 1,810 823

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.2 38.5 5.6 47.5 45.3 91.3 89.4 8.7 10.6

各类交易商数量(总计为266家)

76 111 46 49 59 156 190 (完)

(整理 张涛；审校 郑茵)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐