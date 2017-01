《美股一周展望》零售商业绩纷至沓来，薪资增长将成为关注焦点

路透5月8日 - 未来几周,劳动力成本将成为零售商业绩电话会议上一个焦点。美国失业率处于较低水平,增强了员工的话语权,使许多公司面临加薪的压力。

沃尔玛(Wal-Mart) 、Target Corp 、T.J. Maxx 、Gap 以及麦当劳(McDonald's Corp) 已宣布加薪,这股趋势似乎逐步在零售和餐饮行业蔓延。

“雇主之间的竞争变得更加激烈,员工现在有了选择权,”内布拉斯加州奥马哈的投资管理公司Lawson Kroeker总经理Thomas Sudyka说。

本财报季至今,已有Bed Bath & Beyond Inc 和Buffalo Wild Wings Inc 等企业讨论过薪资压力,Pier 1 Imports Inc 也自三年来首次筹划薪酬激励一事。

速食店员工直言不讳地要求加薪,他们于4月15日在美国大城市举行集会要求涨工资,趁着退税申报截止日那天公开表示,许多美国企业付给他们的时薪难以维持生计。

美国政府周五公布,4月就业成长反弹,失业率跌至将近七年低点5.4%,而当月平均时薪仅上涨0.03美元,尽管较上年同期有2.2%的涨幅。

**业绩**

5月13日当周中,将公布业绩的大型零售商包括梅西百货(Macys Inc), Nordstrom Inc 和Kohl's Corp 。

随后一周将有家得宝(Home Depot) 、沃尔玛、Staples Inc 、Target和Gap公布财报。Costco Wholesale Corp 和蒂芙尼(Tiffany & Co) 业绩均将在5月27日公布。

梅西百货、Kohl's和家得宝表示,他们按照市场的不同来确定薪资,因国内不同地区的竞争环境存在差异。Kohl's表示,还将考虑影响受雇者决定的其他因素,比如工作环境以及未来发展机会。

Staples在3月时讨论了一项2014年的现金积累,这项积累作为薪酬激励应在2015年支付。不过公司没有透露具体细节。

Bed Bath & Beyond在4月初一次电话会议上称,计划今年每股支出增加0.06美元,因薪资成本增长。根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计该公司今年每股盈余为1.91美元。

“我们正在考虑将薪酬福利方面的投资提高到超过以往计划的水平,以确保公司仍有能力吸引和留住最好的员工,”该公司财务长Sue Lattmann对投资者表示。

**工资越高,成本越高**

Lawson Kroeker的Sudyka称,许多公司将尝试削减其它成本或在有可能的地方提高售价,以消化加薪带来的额外支出。

Buffalo Wild Wings在4月28日的季度电话会议上告诉投资者,公司面临全面上调员工薪资的压力。此外,公司为提高销售而新增一些岗位,也产生了额外的劳动成本。

公司运营长James Schmidt对投资者表示,“如果劳动力成本必必须上升一点,但可以推动同店销售增长,那么我们将会去看看并尝试从(损益表)其它项目中给予弥补。”

一些分析师表示,投资者可能从容看待涨薪一事,因为加薪应会带来销售的提高,消费者有更多钱可以支出了。

“即便企业没法转嫁成本,那也不过是一次性冲击,今后业绩还是可以增长的,”Sudyka说。(完)