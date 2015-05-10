《美股一周展望》零售商业绩纷至沓来，薪资增长将成为关注焦点

路透5月8日 - 未来几周，劳动力成本将成为零售商业绩电话会议上一个焦点。美国失业率处于较低水平，增强了员工的话语权，使许多公司面临加薪的压力。

沃尔玛(Wal-Mart) 、Target Corp 、T.J. Maxx 、Gap 以及麦当劳(McDonald's Corp) 已宣布加薪，这股趋势似乎逐步在零售和餐饮行业蔓延。

“雇主之间的竞争变得更加激烈，员工现在有了选择权，”内布拉斯加州奥马哈的投资管理公司Lawson Kroeker总经理Thomas Sudyka说。

本财报季至今，已有Bed Bath & Beyond Inc 和Buffalo Wild Wings Inc 等企业讨论过薪资压力，Pier 1 Imports Inc 也自三年来首次筹划薪酬激励一事。

速食店员工直言不讳地要求加薪，他们于4月15日在美国大城市举行集会要求涨工资，趁着退税申报截止日那天公开表示，许多美国企业付给他们的时薪难以维持生计。

美国政府周五公布，4月就业成长反弹，失业率跌至将近七年低点5.4%，而当月平均时薪仅上涨0.03美元，尽管较上年同期有2.2%的涨幅。

**业绩**

5月13日当周中，将公布业绩的大型零售商包括梅西百货(Macys Inc), Nordstrom Inc 和Kohl's Corp 。

随后一周将有家得宝(Home Depot) 、沃尔玛、Staples Inc 、Target和Gap公布财报。Costco Wholesale Corp 和蒂芙尼(Tiffany & Co) 业绩均将在5月27日公布。

梅西百货、Kohl's和家得宝表示，他们按照市场的不同来确定薪资，因国内不同地区的竞争环境存在差异。Kohl's表示，还将考虑影响受雇者决定的其他因素，比如工作环境以及未来发展机会。

Staples在3月时讨论了一项2014年的现金积累，这项积累作为薪酬激励应在2015年支付。不过公司没有透露具体细节。

Bed Bath & Beyond在4月初一次电话会议上称，计划今年每股支出增加0.06美元，因薪资成本增长。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司今年每股盈余为1.91美元。

“我们正在考虑将薪酬福利方面的投资提高到超过以往计划的水平，以确保公司仍有能力吸引和留住最好的员工，”该公司财务长Sue Lattmann对投资者表示。

**工资越高，成本越高**

Lawson Kroeker的Sudyka称，许多公司将尝试削减其它成本或在有可能的地方提高售价，以消化加薪带来的额外支出。

Buffalo Wild Wings在4月28日的季度电话会议上告诉投资者，公司面临全面上调员工薪资的压力。此外，公司为提高销售而新增一些岗位，也产生了额外的劳动成本。

公司运营长James Schmidt对投资者表示，“如果劳动力成本必必须上升一点，但可以推动同店销售增长，那么我们将会去看看并尝试从(损益表)其它项目中给予弥补。”

一些分析师表示，投资者可能从容看待涨薪一事，因为加薪应会带来销售的提高，消费者有更多钱可以支出了。

“即便企业没法转嫁成本，那也不过是一次性冲击，今后业绩还是可以增长的，”Sudyka说。(完)