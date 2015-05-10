《一周经济焦点》欧元区数据料将显示经济稳健成长，焕然一新

路透伦敦5月10日 - 人们越来越乐观地相信，美国经济已经从年初的糟糕表现中潇洒转身，因此本周焦点将转向欧洲，看经济报告能否表明欧元区终于开始摆脱五年来的颓势。

金融危机催生的主权债务危机对欧洲冲击尤甚，自此之后欧元区19国一直是压在全球经济身上的一块巨石。

多数人预测美国联邦储备理事会(美联储)即将在今年稍后升息，为将近10年来首次；而在此时中国经济不再是推动世界经济成长的引擎，巴西等新兴经济体的表现也令人失望。

因此，欧洲经济如果能重拾一些活力，不仅对于数年来饱受高失业之苦的欧洲公民很重要，而且对于全球都非常关键。

希腊以经济改革换取纾困资金一事进展缓慢，而政府资金行将告罄。欧元集团财长将在周一开会，再次讨论这一问题。

然而决策者已经给未来一周取得重大进展的期望泼了冷水，因此现在市场能够关注的焦点，这使得欧元区及其成员国今年年初经济成长率初值成为关注焦点。

似乎有明显迹象表示，欧元区经济表现不仅取得改善，而且远优于美国，这在多少年来还是头一次。美国经济在第一季已几乎铁定小幅萎缩。

路透调查中受访分析师预测，欧元区第一季经济料成长0.5%，甚至比英国还好。英国经济在成长和就业两方面，都一直领先于欧洲的大型经济体。

鉴于欧洲央行在3月才开始实施每月600亿欧元的购债计划，这样的经济成长数据无疑会让一些人更加坚信，央行的刺激政策或许根本没必要。

德国是欧洲最大经济体，也是最反对央行购债政策的成员国之一，该国第一季经济增幅料为0.5%；法国在大型经济体中一直表现滞后，这一次料增长0.4%。

就连意大利，估计也能取得0.2%的成长。

除了希腊似乎没完没了财政麻烦，欧洲除了大规模货币刺激政策之外还具备许多有利因素，分析师对此似乎没有异议。

“这次经济复苏有五大因素支撑：(1)外部需求增强；(2)内部金融环境放宽；(3)财政紧缩结束；(4)欧元汇率疲弱；(5)油价下跌，”高盛的Huw Pill写道。

英国央行本周也将宣布利率决策并公布最新通胀报告。英国首相卡梅伦在大选中赢得多数，将继续执政，这一结果出乎政治评论家和许多选民的意料。

英国央行预计不会对政策进行调整。如果说有什么区别的话，也是由于保守党政府原计划迅速紧缩财政，分析师因而在目前认为，为抵消保守党计划的影响，英国利率在进入明年很长一段时间后可能还停留在纪录低点。

“保守党的胜利意味着经济将不得不再次忍受相当激进的财政紧缩，”独立咨询机构Capital Economics的Vicky Redwood说。

“即便真的削减预算，至少利率会在低水准停留更长时间，以帮助缓和其影响。”

在大西洋的另一边，预定公布的美国零售销售以及消费者信心数据料均显示温和改善。之前在周五公布的美国就业数据颇为稳健，不过仍显示薪资压力并不严重。

美联储今年仍预计升息，但即便对经济前景最为乐观的预估，也认为6月会议升息的可能性已逐渐消失。

“(就业)报告仍使美联储今年有望收紧政策，但无助于将升息时间提至9月之前，”去年路透调查中预测最准的High Frequency Economics的Jim O'Sullivan这样写道。(完)