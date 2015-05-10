全球汇市：最近一周美元净多仓降八个月最低水平--CFTC/路透

路透5月8日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汤森路透周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步削减美元多头仓位，使得净多仓降至去年9月中旬以来最低。

5月5日止当周，美元净多仓降至322.5亿美元，此前一周为347.5亿美元。美元净多仓连续第六周减少。

这也是美元净多仓连续第四周低于400亿美元的水平。

近期公布的一系列美国经济数据不佳，例如上周公布的第一季经济增长数据疲于预期，对美元构成打压。美国联邦储备理事会(美联储/FED)总体偏向温和的政策声明也对美元不利。

上周美联储在会后声明中承认美国经济存在疲弱之处，这提高了至少不会在9月以前准备好升息的可能性。

美元4月录得四年来最差月度走势，跌近4%。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

欧元净空仓连续第五周下降，共190,127口，前一周为197,766口。欧元区通缩担忧减退，以及美元遇挫，扶助欧元走势。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月5日当周 前一周

多头仓位 41,852 48,721

空头仓 73,035 54,214

净仓位 -31,183 -5,493

欧元(125,000欧元为1口)

5月5日当周 前一周

多头仓位 50,116 50,734

空头仓位 240,243 248,500

净仓位 -190,127 -197,766

英镑(62,500英镑为1口)

5月5日当周 前一周

多头仓位 34,304 33,239

空头仓位 59,062 67,367

净仓位 -24,758 -34,128

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月5日当周 前一周

多头仓位 14,174 11,144

空头仓位 8,843 9,809

净仓位 5,331 1,335

加元(100,000加元为1口)

5月5日当周 前一周

多头仓位 30,028 33,858

空头仓位 40,108 54,767

净仓位 -10,080 -20,909

澳元(100,000澳元为1口)

5月5日当周 前一周

多头仓位 59,033 53,753

空头仓位 58,407 81,158

净仓位 626 -27,405

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

5月5日当周 前一周

多头仓位 19,585 18,281

空头仓位 10,521 8,101

净仓位 9,064 10,180

(完)

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