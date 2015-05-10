金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览

路透5月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.98%或10.03点，报1,034.94点。

中国股市：沪综指震荡收升2.3%终止三连跌，中小盘个股受利好刺激强劲反弹

中国汇市：人民币小跌至近两周低位，贸易数据影响不大料横向波动

香港股市：恒指收高1.1%，受深港通获批消息的提振

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巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.40%，报57,149.33点，不过国营石油公司Petrobras 跌1.31%，拖累大盘，因巴西市场汽油价格跌至国际市场下方，令该公司汽油进口业务再度蒙受亏损。

巴西汇市：上扬，因美国非农就业报告没有强劲到证明美联储有必要立即升息。雷亚尔兑美元 收报2.9720雷亚尔，上日报3.0245。

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南非股市：终止连跌三天走势收高，Harmony Gold 涨幅居前，之前该公司宣布季度亏损缩小。指标Top-40指数 涨1.1%至47,716点，大盘All-share股指 收高1.04%报53,790点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国就业岗位增幅略逊预期

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印度股市：结束连续三个交易日的下跌，指标BSE指数 录得四个月来最大单日涨幅，之前印度成立一委员会，为解决与外国投资者之间税务争议提供咨询。BSE指数收高1.9%报27,105.39点，全周上涨0.34%，为四周来首次收高；NSE指数 劲扬1.67%，报8,191.50点，全周收高0.12%。

印度汇市：印度卢比兑美元 收升至63.9350/9450，为六个交易日来首度上涨，因本地股市上扬，且有关外资流出的忧虑减弱。周四卢比收盘报64.23/24。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌0.11%，报1,059.52点；MSCI明晟俄罗斯指数 微升0.01%，报576.61点。