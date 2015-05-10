中东情势：也门接受沙特提出的停火五天建议--与胡塞联合的军队发言人

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透阿布扎比5月10日 - 与胡塞武装联合的也门军队发言人周日表示，也门接受沙特提出的五天停火建议。
“我们宣布我们接受人道主义停火，将从周二开始，”上校Sharaf Luqman在也门Saba通讯社发表声明表示。
Luqman表示，如果盖达组织(al Qaeda/基地组织)或其同盟者违反停火协议，也门军队将做出反应。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。