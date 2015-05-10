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货币新闻 | 2015年 5月 10日 星期日 15:06 BJT

中东情势：也门接受沙特提出的停火五天建议--与胡塞联合的军队发言人

路透阿布扎比5月10日 - 与胡塞武装联合的也门军队发言人周日表示，也门接受沙特提出的五天停火建议。

“我们宣布我们接受人道主义停火，将从周二开始，”上校Sharaf Luqman在也门Saba通讯社发表声明表示。

Luqman表示，如果盖达组织(al Qaeda/基地组织)或其同盟者违反停火协议，也门军队将做出反应。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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