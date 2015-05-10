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债券 | 2015年 5月 10日 星期日 16:59 BJT

英国个股：财政大臣奥斯本可能亏本出售政府持有的RBS股份--报载

路透伦敦5月10日 - 英国星期日泰晤士报报导称，财政大臣奥斯本可能亏本出售政府持有的苏格兰皇家银行(RBS) 股份，这是政府加快出售银行持股计划的组成部分。

报导称，财政部官员正在研究亏本向公众出售RBS股份以及折价出售40亿英镑莱斯银行集团 股份的计划。

英国政府持有80%的RBS股份。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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