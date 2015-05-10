中国央行：降息是引导实际利率下行，仍有使用常规政策工具的空间--马骏

路透香港5月10日 - 在中国央行周日宣布降息并继续扩大利率浮动上限最高至1.5倍后，央行研究局首席经济学家马骏表示，从宏观层面上看，由于经济面临较大下行压力，有必要通过降低名义利率来达到降低实际利率、稳定投资增长的目的。

但他也强调，不应该将这次利率下调解读为中国版的量化宽松（QE）。从流动性创造机制来看，央行还有使用调整存款准备金率、再贷款和其他常规政策工具的空间。

“如果名义利率不降，在通胀率明显下行的情况下，就会出现由于实际利率上升而导致货币条件被动紧缩的局面。”他在书面解读中称。

他再度提到市场最近热议的中国版量化宽松(QE)，称一些发达国家的量化宽松是在政策利率接近于零，而实体经济又面临衰退的背景下采用的非常规政策手段。在中国不存在零利率对货币政策的约束问题 （zero lower bound）。从流动性创造机制来看，中国有使用调整存款准备金率、再贷款和其他常规政策工具的空间。这些工具足以有效地调节流动性供给，保持货币与信贷的平稳增长。

“这些政策工具在中国的使用仍属于常规性货币政策操作，与发达国家的QE有本质的区别。”他称。

他并表示，存款利率上限直接从基准利率的1.3倍扩大到1.5倍，主要考量是防止“诱导性上浮”。换句话说，如果仅仅将上限扩大到1.4倍，一些自主定价能力有限的银行的存款定价就可能被“诱导”到这个上限，对本来已经形成的融资成本下行的趋势产生不利的影响。

而将上限直接调到1.5倍，拉开上限与市场均衡利率水平的距离，更有可能降低一些金融机构将存款利率”一浮到顶”的冲动。

“我估计，由于当前流动性充裕，通胀率和市场利率都趋于下行，大部分金融机构不会用足这个1.5倍的上限。”他称。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。