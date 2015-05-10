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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 06:36 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月11日至5月18日

汤森路透5月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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5月11日 BMO Q1 2015 Actavis PLC

5月11日 BMO Q1 2015 AES Corp

5月11日 BMO Q1 2015 CenterPoint Energy Inc

5月11日 BMO Q1 2015 Endo International PLC

5月11日 AMC Q1 2015 FMC Corp

5月12日 BMO Q1 2015 International Flavors & Fragrance

5月12日 AMC Q4 2015 McKesson

5月13日 AMC Q3 2015 思科(Cisco Systems)

5月13日 BMO Q1 2015 梅西百货(Macy's)

5月13日 BMO Q4 2015 Precision Castparts

5月13日 BMO Q4 2015 Ralph Lauren

5月14日 AMC Q2 2015 应用材料

5月14日 AMC Q1 2015 Nordstrom

5月14日 BMO Q1 2015 Kohl's

5月14日 AMC Q4 2015 赛门铁克

5月18日 AMC Q2 2015 安捷伦科技

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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