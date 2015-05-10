欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月11日(一) 1100 英国央行利率决定 5月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 4月 -- +4.7% 5月12日(二) 0830 英国工业生产(较前月) 3月 持平 +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.1% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.1% 5月13日(三) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.1% 0600 德国GDP(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.2% +1.6% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 4月 -- +1.0% (较上年同期) -- -1.1% 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字18 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 +0.1% +0.7% (较上年同期) +0.1% 持平 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 -- 持平 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.2% 持平 (较上年同期) -0.2% -0.5% 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 减少20.0 减少20.7 按ILO标准计算的失业率 截止3月的三个月 5.5% 5.6% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.7% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +2.1% +1.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.1% +0.9% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 持平 +1.1% (较上年同期) +1.8% +1.6% 0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 HICP(较前月) +0.5% +0.5% (上年同期) 持平 持平 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 4月 正21 正21 5月14日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月15日(五) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +2.5% -0.9% (较上年同期) +1.0% -1.3% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 3月 -- 顺差203 5月18日当周 5月18日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差6.91 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.38 (完)