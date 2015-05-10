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市场报道 | 2015年 5月 11日 星期一 07:55 BJT

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    5月11日当周
    
    5月11日(一)
    1100 英国央行利率决定                              5月        0.5%      0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   4月         --      +4.7%
    
    5月12日(二)
    0830 英国工业生产(较前月)                          3月        持平     +0.1%
                     (较上年同期)                                +0.2%     +0.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.3%     +0.4%
                       (较上年同期)                              +1.0%     +1.1%
    
    5月13日(三)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季初值        +0.4%    +0.1%
    0600 德国GDP(较前季)                        第一季初值        +0.5%    +0.7%
                (较上年同期)                                      +1.2%    +1.6%
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月终值        -0.1%    -0.1%
                                (较上年同期)                      +0.4%    +0.4%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.1%    -0.1%
                                     (较上年同期)                 +0.3%    +0.3%
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 4月         --      +1.0%
                              (较上年同期)                         --      -1.1%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            3月         --     赤字18
    0645 法国HICP(较前月)                          4月终值        +0.1%    +0.7%
                 (较上年同期)                                     +0.1%     持平
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第一季         --       持平
    0800 意大利GDP(较前季)                      第一季初值        +0.2%     持平
                  (较上年同期)                                    -0.2%    -0.5%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      4月     减少20.0 减少20.7
             按ILO标准计算的失业率         截止3月的三个月         5.5%     5.6%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)               +1.7%    +1.7%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)             +2.1%    +1.8%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第一季初值        +0.5%    +0.3%
                  (较上年同期)                                    +1.1%    +0.9%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        3月         持平    +1.1%
                       (较上年同期)                               +1.8%    +1.6%
 
    0900 意大利CPI(较前月)                         4月终值        +0.3%    +0.3%
                  (较上年同期)                                     持平     持平
               HICP(较前月)                                       +0.5%    +0.5%
                   (上年同期)                                      持平     持平
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              4月         正21     正21
    
    5月14日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月15日(五)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   4月         --      +0.2%
                            (较上年同期)                           --      -3.4%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        3月        +2.5%    -0.9%
                       (较上年同期)                               +1.0%    -1.3%
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)          3月         --    顺差203
    
    
    5月18日当周
    
    5月18日(一)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      3月         --      -2.7%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  3月         --   顺差6.91
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差35.38
 (完)

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